Terroranschläge: Barcelona im Schock, weiterer Anschlag in Cambrils

WDR 2 | 18.08.2017 | 02:52 Min.

13 Menschen sind tot, über 100 verletzt, zum Teil schwer - das ist die erschütternde vorläufige Bilanz des Terroranschlags auf dem berühmten Boulevard Las Ramblas in Barcelona. Und in der Nacht hat es in dem katalonischen Badeort Cambrils einen weiteren Anschlag gegeben, auch dort gab es Verletzte. Spanien-Korrespondent Marc Dugge berichtet für WDR 2.

Audio Download .