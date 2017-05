Taucher holen Glasflaschen aus dem Baldeneysee

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Stichwahl in Frankreich: Beteiligung ähnlich wie in 1. Runde

WDR 2 | 07.05.2017 | Länge: 02:56 Min.

Trotz schlechten Wetters sei die Beteiligung an der zweiten Runde der Präsidentenwahl in Frankreich ähnlich hoch wie in der ersten Runde, berichtete Sabine Wachs, WDR2 Paris. Die Stimmung sei im Moment sehr politisch, es werde viel diskutiert. | audio