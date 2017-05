Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Folge 3: Das sind die Spitzenkandidaten

WDR 5 Westblick - Serien | 03.05.2017 | Länge: 24:37 Min.

Was ist Hannelore Kraft für ein Mensch? Wie verhält sich Armin Laschet im Wahlkampf? Und was macht die fünf anderen Spitzenkandidaten von Grünen, Linken, FDP, AfD und Piraten aus? In dieser Podcast-Folge werden die Spitzenkandidaten der Parteien unter die Lupe genommen. Von: Lena Sterz | audio