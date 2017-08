Studie: Leiharbeiter sind deutlich öfter krank

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Graphic Novels und ihre realen Orte - Teil 3 "Gotteskrieger"

WDR 3 Mosaik | 11.08.2017 | Länge: 06:07 Min.

In Münster herrschten einst die "Wiedertäufer". Über dieses eher unbekannte und kurze Kapitel ist in diesem Jahr eine Graphic Novel namens "Gotteskrieger" erschienen. Claudia Friedrich sprach vor Ort mit den Autoren und besuchte die wichtigsten Zeugnisse in Münster. | audio