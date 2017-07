Steigende Gewaltdelikte, keine autonomen Zentren: Linksextremismus in NRW

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Symposium "Writing in Exile" - Symposium in Berlin

WDR 3 Resonanzen | 11.07.2017 | Länge: 08:37 Min.

In Berlin findet derzeit die Konferenz „Writing in Exile – Exil beschreiben“ statt, zu der viele syrische Schriftsteller eingeladen sind. Veranstaltet wird die Konferenz von der Heinrich Böll Stiftung und von AFAC, dem Arab Fund for Arts and Culture. | audio