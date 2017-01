Sport treiben und abnehmen: was muss ich beachten?

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Blitzeis in NRW: Viele Unfälle

WDR 2 | 08.01.2017 | Länge: 02:48 Min.

Was für ein Abend gestern! Blitzeis in NRW, alles war spiegelglatt. Die zwei dicksten Unfälle hat es auf der A 30 bei Löhne in Ostwestfalen und in Iserlohn auf der A 46 gegeben. Beides waren Massenkrambollagen. Zum Glück gab es aber nur Blechschäden, keine Toten. | audio