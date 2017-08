Speichern von BKA-Daten: "Desaster mit Ansage"

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Zwischenruf - Sexismus an der Hochschulwand?

WDR 3 Resonanzen | 30.08.2017 | Länge: 03:24 Min.

Auf Druck des Astas entfernt die Alice Salomon Hochschule in Berlin ein Gedicht von Eugen Gomringer von seiner Fassade. Sexistisch sei es, so der Vorwurf. Unser Autor sieht in erster Linie den Dichter diskriminiert. Ein Zwischenruf von Wolfgang Stenke | audio