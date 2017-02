Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Deutsche Naturfilmer finden U-Boot-Wrack in der Tiefsee

WDR 2 | 02.02.2017 | Länge: 04:16 Min.

In der Tiefsee liegen die letzten unentdeckten Orte dieser Erde. Auf den Azoren bringen Kirsten und Joachim Jakobsen seit 15 Jahren Licht in dieses Dunkel. Jetzt haben sie ein deutsches Militär-U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Was den Fund so besonders macht, das erzählt Ralph Erdenberger, WDR 2 Wissenschaft. | audio