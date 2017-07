Sir Graham Watson zu Brexit-Gesprächen: "Der Ton wird pragmatischer"

WDR 2 | 20.07.2017 | 03:40 Min.

Ohne greifbare Ergebnisse ist am Donnerstag (20.07.2017) die zweite Runde der Brexit-Verhandlungen in Brüssel zu Ende gegangen. Noch gebe es "fundamentale Differenzen", hieß es in Brüssel. Sir Graham Watson, EU-Abgeordneter, meinte im Gespräch auf WDR 2 jedoch: "Der Ton wird pragmatischer".

