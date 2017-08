Schulze Föcking zu Fipronil-Skandal: Problem ist die kriminelle Energie

Audio starten, abbrechen mit Escape

Trotz der digitalen Konkurrenz durch Smartphones, Youtube und Spielkonsolen lesen viele Kinder in Deutschland noch ganz klassisch Gedrucktes. 72 Prozent aller Vier- bis 13-Jährigen schauen mehrmals pro Woche in Bücher, Zeitschriften und Comics, wie die am Dienstag von sechs Verlagen veröffentlichte Kinder-Medien-Studie 2017 ergab. Jens Wiening, WDR 2 Berlin, mit den Einzelheiten. | audio