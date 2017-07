"Schreiben nach Gehör" kommt in NRW auf den Prüfstand

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Schlechtes Wetter in den Sommerferien: Was kann man mit Kindern unternehmen?

WDR 2 | 27.07.2017 | Länge: 04:58 Min.

Ins Spaßbad, ins Kino oder in den Freizeitpark - was kann man mit Kindern in den Ferien unternehmen, wenn das Wetter mal nicht so gut ist? WDR 2 Reporterin Nora Wanzke hat Vorschläge gesammelt. | audio