Audio: FIFA-XXL-Mammutturnier: keine Begeisterung in Fußballdeutschland

WDR 2 | 10.01.2017 | Länge: 02:25 Min.

XXL-Mammutturnier mit 48 Mannschaften: keine Begeisterung in Fußball-Deutschland. WDR Reporter Jan Hendrik Raffler gab auf WDR 2 einige der Reaktionen wieder: so könne Bundestrainer Joachim Löw, solch einer Aufblähung gar nichts abgewinnen. Auch aus anderer Richtung hagelte es Kritik. Viele meinen, es gehe der FIFA in erster Linie darum, mehr Geld zu bekommen, so Raffler auf WDR 2. | audio