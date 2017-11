Salvatore Morreal: Italiener denken erst an die Liebe, dann ans Essen

Audio starten, abbrechen mit Escape

WDR 3 Mosaik | 14.11.2017 | Länge: 06:01 Min.

Dada und Fluxus sind zwei Kunstbewegungen, die auf Anarchie und Witz setzten. Das Museum Ostwall in Dortmund pflegt diese Tradition mit einem eigenen Kunstpreis. Der Preisträger in diesem Jahr: Bastian Hoffmann. Die Ausstellung: "Today I want to show you ...". Ein Beitrag von Thomas Frank. | audio