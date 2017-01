Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Türkei-Anschlag trifft ins Herz der Menschen, die westlich leben

WDR 2 | 03.01.2017 | Länge: 04:33 Min.

Am dritten Tag nach dem Massaker in der Silvesternacht in einem Istanbuler Nachtclub dauert die Fahndung nach dem Täter an. Er hatte 39 Menschen erschossen. In den vergangenen Monaten hat es einige Anschläge gegeben. Die galten meist Polizisten und Sicherheitskräften, berichtet WDR 2 Korrespondent Christian Buttgereit. Dieser Anschlag trifft aber ins Herz der Menschen, die nach einem westlichen Stil leben wollen. | audio