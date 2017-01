Risse im Berg: Der Drachenfels bröckelt

26.01.2017

Berg in Bewegung: Wegen akuter Steinschlag-Gefahr wird der bekannteste Wanderweg zum Drachenfels teilweise gesperrt. Betroffen ist der untere Abschnitt des Eselsweges. Experten des geologischen Dienstes des Landes NRW haben bei Messungen tiefe Risse in einer Felswand festgestellt. Der berühmte Berg ist aber nicht in Gänze, sondern nur in einem lokal eng begrenzten Bereich in seiner Standhaftigkeit gefährdet.

