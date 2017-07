Richter Gnisa zu G20: Unschuldige von Schuldigen trennen

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Lehrer Paul Reiter: Normaler Unterricht oder Exkursionen vor Zeugnisvergabe

WDR 2 | 13.07.2017 | Länge: 03:05 Min.

Kurz vor den Sommerferien, es gibt Zeugnisse und in den letzten Tagen wurden schon viele Filme in den Klassenräumen gezeigt, gemeinsam gefrühstückt oder Eis gegessen. Eigentlich sei normaler Unterricht, sagt Lehrer Paul Reiter im WDR 2 Interview. Aber kurz vor den Ferien würden oft Exkursionen gemacht, die offiziell einen Unterrichtsbezug haben. Zeugnisse per Post verschicken geht übrigens rechtlich nicht, den Schülern müssen Zeugnisse persönlich ausgehändigt werden. | audio