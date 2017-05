Rheinfähre "Siebengebirge" vor Texel gesunken

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Der Westen wählt: Kosten für Kita-Plätze

WDR 2 | 02.05.2017 | Länge: 03:27 Min.

Das Thema Kita-Plätze beschäftigt die Eltern in NRW. Was haben sich die Parteien für die Kinder vorgenommen, wie steht es um Schule und Kitas? Antworten gibt es in jedem Wahlprogramm. WDR 2 hat die Frage gestellt, ob Eltern für Kita-Plätze zahlen sollen. Es gibt Befürworter für beides, sagte WDR 2 Reporter Sebastian Auer. Besonders kritisiert wurde die unfaire Verteilung. Die Preise in NRW sind sehr unterschiedlich und Spitzenverdiener werden durch die Höchstgrenze weniger belastet. | audio