Audio: Super Bowl: Historischer Sieg, große Party

WDR 2 | 06.02.2017 | Länge: 02:47 Min.

In einem dramatischen Finale haben die New England Patriots mit einer historischen Aufholjagd den Super Bowl gegen die Atlanta Falcons gewonnen. Erstmals wurde das Finale in der Nachspielzeit entschieden. Damit war das Spiel genauso aufregend wie die Halbzeitshow, in der Lady Gaga aufgetreten ist, berichtet WDR 2 Korrespondentin Martina Buttler. | audio