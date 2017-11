Psychologe zur Reaktion auf die Paradise Papers: "Erosion des Vertrauens"

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Politischer Publizist: "Großes Versagen" von Angela Merkel

WDR 2 | 10.11.2017 | Länge: 03:54 Min.

In den Jamaika-Sondierungen hat am Freitag (10.11.2017) eine entscheidende Phase begonnen. Albrecht von Lucke, politischer Publizist, wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel im Gespräch auf WDR 2 dabei "großes Versagen" vor: "Sie hat zwei Wochen verschenkt", sie "hätte viel stärker leitend und führend" eingreifen müssen. Er habe "allergrößte Zweifel" an einer Einigung. Gerade die Kluft zwischen CSU und Grünen sei nur schwer zu überbrücken. | audio