Audio: Geplanter Höcke-Rauswurf: Wie reagiert die AfD-Basis im Westen?

WDR 2 | 14.02.2017 | Länge: 03:23 Min.

Die AfD will nun doch ein Parteiausschlussverfahren gegen den thüringischen Fraktionschef Björn Höcke einleiten. Olaf Biernat, WDR 2 Essen, hat AfD-Mitglieder in Essen und Bochum gefragt, was sie vom geplanten Rauswurf Höckes halten. | audio