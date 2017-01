Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Nach Erdbeben und Lawine: In Abruzzen geht die Suche nach Verschütteten weiter

WDR 2 | 20.01.2017 | Länge: 02:20 Min.

In der Erdbebenregion in Italien gehen die Rettungs- und Bergungsarbeiten am von einer Lawine verschütteten Hotel weiter. Die Schneemassen erschweren den Einsatz enorm. In dem Gebäude in den Abruzzen werden viele Tote vermutet. | audio