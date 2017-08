Programmierfehler: Zwei Chatbots entwickeln bei Facebook eigene Sprache

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Verhafteter VW-Manager: USA will Informationsvorschuss

WDR 2 | 04.08.2017 | Länge: 03:40 Min.

Wer ist wirklich Schuld am Diesel-Skandal? Der ehemalige VW-Manager in den USA, Oliver Schmidt, hat jahrelang die kalifornische Umweltbehörde und auch das Bundesumweltamt in Washington getäuscht und hingehalten. Nun will er gestehen, aber was er wirklich sagen wird und wie er kooperiert, darüber werde man wohl wenig erfahren, sagt ARD-Korrespondent Martin Ganslmeier. Der USA ginge es wohl vor allem um einen Informationsvorschuss. | audio