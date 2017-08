Polizei Bochum zu Verliebter auf der Cranger Kirmes: "Wir hoffen, den Fall klären zu können"

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Luftsicherheitsassistent anonym auf WDR 2: "An der Grenze des Belastbaren"

WDR 2 | 15.08.2017 | Länge: 03:24 Min.

Lange Schlangen vor der Sicherheitskontrolle am Düsseldorfer Flughafen: Das Sicherheitspersonal arbeitet in der Ferienzeit am Limit, ein hoher Krankenstand macht die Situation nicht besser. "Wenn man jeden Tag fünf, sechs Stunden in den Kontrollspuren steht, dann gibt der Körper irgendwann nach", erzählt ein Luftsicherheitsassistent anonym auf WDR 2. | audio