Audio: Moscheen in Deutschland: Was passiert im Freitagsgebet?

WDR 2 | 23.04.2017 | Länge: 21:27 Min.

Sind Moscheen in Deutschland Orte des Gebets oder politische Zellen? Was wird gepredigt? Der Journalist Constantin Schreiber, der fließend Arabisch spricht, hat deutsche Moscheen besucht. Was er dort zu hören bekam, erzählt er in den WDR 2 Sonntagsfragen. | audio