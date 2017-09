Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Vor 40 Jahren startete die Golden Record ins All

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 05.09.2017 | Länge: 09:42 Min.

Vor genau 40 Jahren schoss die Nasa die Scheibe ins All, als übersprachliche Friedensbotschaft an Außerirdische. Scala zeichnet die Idee der unendlichen Klangreise nach und fragt: welche Musik wäre heute so wertvoll, so zeitlos und erinnerungswürdig, dass wir sie Aliens vorspielen würden. | audio