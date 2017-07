Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Wenig überzeugend: DFB-Frauen starten in die Fußball-EM

WDR 2 | 18.07.2017 | Länge: 02:31 Min.

Das fast völlig neuformierte deutsche Frauenteam trennte sich in seinem EM-Auftaktspiel am Montag (17.07.17) von Schweden torlos. Nach flottem Beginn war der Respekt beider Teams beim 0:0 voreinander zu groß. Am Freitag trifft die Mannschaft von Trainerin Steffi Jones in ihrem zweiten Gruppenspiel auf Italien. | audio