Parkplätze müssen 15 Zentimeter breiter sein - reicht das?

Audio: CSU-Treffen in Seeon: Seehofer besteht auf Obergrenze

WDR 2 | 04.01.2017 | Länge: 02:51 Min.

Knapp acht Monate vor der Bundestagswahl will die CSU bei der Klausur ihrer Landesgruppe ihr Profil mit Beschlüssen zur Flüchtlingspolitik und der Inneren Sicherheit schärfen. Seehofer hat dafür geworben, mit der CSU in den Wahlkampf zu ziehen, berichtet WDR 2 Reporterin Julia Barth aus Seeon. Er sei aber nicht bereit in eine Koalition zu gehen, wenn nicht die Obergrenze im Koalitionsvertrag verankert ist. | audio