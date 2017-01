Omid Nouripour, Grüne, zum US-Einreiseverbot: "Der amerikanischen Regierung klarmachen, dass das so mit uns nicht geht"

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Heftiger Streit - und Medien teilweise ausgeschlossen: AfD Parteitag in Oberhausen

WDR 2 | 29.01.2017 | Länge: 03:39 Min.

Der NRW-Landesverband der AfD will am Sonntag (29.01.2017) bei einem Parteitag in Oberhausen sein Programm für die Landtagswahl im Mai verabschieden. Rund 1.000 Menschen demonstrieren zeitgleich gegen den Landesparteitag. | audio