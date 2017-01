Neuerungen 2017: mehr beim Kindergeld

WDR 2 | 07.01.2017

Was gibt es 2017 neues für den Verbraucher? WDR 2 Reporter Jörg Marksteiner hat ein paar Neuerungen für Sie zusammengestellt. So gibt es in diesem Jahr einen Feiertag mehr, das Kindergeld steigt um zwei Euro pro Kind und Monat, ebenso der Mindestlohn und auch Hartz IV-Empfänger bekommen mehr Geld – wirklich große Sprünge kann man damit aber nicht machen und vieles werde auch teurer, so Marksteiner

