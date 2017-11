Neue Vorwürfe gegen Kevin Spacey - Schauspieler wird aus Film geschnitten

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Politologe: "Amerikaner wollen sich in Afghanistan festsetzen"

WDR 2 | 09.11.2017 | Länge: 03:31 Min.

Der Afghanistan-Einsatz der Nato geht ins 17. Jahr. Jetzt sollen wieder 3.500 Soldaten zusätzlich in das Land am Hindukusch geschickt werden. Dabei gäbe es "keine Strategie zur Befriedung des Landes", so der Politologe Michael Lüders im Gespräch auf WDR 2. Afghanistan sei vielmehr zum geopolitischer Spielball der Mächte Russland, China und USA geworden. | audio