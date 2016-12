Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Zehntausende freiwillige Rückkehrer

WDR 2 | 28.12.2016 | Länge: 03:30 Min.

55.000 Asylbewerber kehrten in diesem Jahr freiwillig in ihre Heimat zurück. Die meisten in die West-Balkanstaaten, die sowieso als sichere Herkunftsländer gelten, berichtet Volker Schaffranke, WDR 2 Berlin. | audio