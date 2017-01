Audio starten, abbrechen mit Escape

Schlittschuhlaufen: Tipps für Anfänger

WDR 2 | 21.01.2017

Frostwoche im Westen: WDR 2 Reporter Nick von Przewoski versucht das Schlittschuhlaufen in der Eishalle Dortmund Wischlingen. Hier holt sich der Anfänger auch ein paar Tipps: Bei den ersten Schritten sollte man sich an der Bande festhalten, falls man fiele müsse man eine Faust machen, damit niemand über die Hände fahren könne, so Przewoski. | audio