Audio: Schwierig für kleine Karnevalsvereine: Erhöhte Sicherheitsauflagen für Umzüge

WDR 2 | 24.01.2017 | Länge: 03:22 Min.

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gegen mögliche terroristische Anschläge könnten nach Einschätzung des Bundes Deutscher Karneval (BDK) in der kommenden Session das Aus für viele Straßenumzüge bedeuten. Auf WDR 2 schilderte Wilfried Hegele, Präsident des Festausschusses Brühler Karneval, was das für die kleinen Vereine bedeutet und wie man in Brühl damit umgeht. | audio