Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Tausende protestieren gegen Braunkohle

WDR 2 | 05.11.2017 | Länge: 02:01 Min.

Einen Tag vor der Weltklimakonferenz in Bonn haben am Sonntag die Braunkohle-Gegner im rheinischen Tagebaurevier am Hambacher Forst demonstriert. Thomas Wenkert, WDR 2 Aktuell, berichtete, die Lage sei etwas angespannt, weil Aktivisten versuchten, in die Grube einzudringen und Bagger zu besetzen. | audio