Audio: Köln: Polizeipräsident verspricht sicheres Silvester

WDR 2 | 31.12.2016 | Länge: 03:01 Min.

In ganz NRW gibt es in der Silvesternacht Polizei-Großeinsätze. Der Größte läuft heute Abend in Köln zwischen Hauptbahnhof und Dom. Das wird ein sicheres Silvester verspricht der Kölner Polizeipräsident, berichtet WDR 2 Reporter Markus Schmitz. Es gibt eine Lichtinstallation Fassade des Römisch-Germanischen Museums am Dom und es herrscht Böllerverbot in der Sicherheitszone. | audio