Marine Le Pen und Frankreichs Rechtsextreme: "Tochter der Teufels"?

WDR 2 | 06.05.2017 | 03:50 Min.

Die Autorin und Frankreich-Korrespondentin Tanja Kuchenbecker hat ein Buch über Marine Le Pen geschrieben. In "Tochter des Teufels - Vom Aufstieg einer gefährlichen Frau und dem Rechtsruck in Europa" beschreibt sie, wie die Präsidentschaftskandidaten strategisch vorgeht, um an die Macht zu gelangen. Auf WDR 2 spricht die Autorin über Le Pens Erfolgsaussichten.

