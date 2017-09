Lehren aus dem Fipronil-Skandal: strengere Informationspflicht für EU-Länder

WDR 2 | 05.09.2017 | 03:12 Min.

Die EU will Lehren aus dem Skandal um das Insektengift Fipronil in Eiern ziehen. Die EU-Agrarminister berieten heute in Estland über Möglichkeiten, Verzögerungen bei Lebensmittelwarnungen in Europa künftig zu verhindern. Deutschland forderte dabei strengere Informationspflichten für Länder, in denen verunreinigte Produkte entdeckt werden. Einzelheiten von Karin Bensch, WDR 2 Tallinn.

