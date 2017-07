Kreative Strafen für Fußballprofis

WDR 2 | 20.07.2017 | 02:19 Min.

Was Bestrafungen im Fußball betrifft, lassen sich die Vereine einiges einfallen. Schalke 04 will zukünftig mit Freizeitentzug gegen Disziplinlosigkeit vorgehen, mögliche Strafmaßnahmen sei die Arbeit im Fanshop oder im karitativen Bereich. Ungewöhnlichen Bestrafungen im Fußball gab es aber auch schon in der Vergangenheit. Ein paar skurille Beispiele von Kevin Barth, WDR 2 Sport.

