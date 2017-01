Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Eurosonic: Musikfestival in Groningen

WDR 2 | 11.01.2017 | Länge: 03:25 Min.

Das Eurosonic-Musikfestival in der niederländischen Kleinstadt Groningen ist eine Art Talentbörse: Musikfans können in kleinen Clubs eventuell die Starts von morgen sehen. WDR 2 Reporter ist begeistert von dem jährlichen Event in dem kleinen, jungen, feiertauglichen Städtchen und hat dementsprechend davon berichtet. | audio