Audio: Katja Stößl-Brittain empfiehlt Urlaub in der Metropole Toronto

WDR 2 | 16.07.2017 | Länge: 04:12 Min.

Katja Stößel-Brittain lebt mit ihrem Mann, einem kanadischen Professor, in Toronto im Westen Kanadas. Die Stadt liegt am nordwestlichen Ufer des Ontariosees, das ist der kleinste der fünf Großen Seen. Sie erzählt, was die kanadische Metropole Reisenden zu bieten hat und entdeckt einen deutschen Exportschlager: Socken in den Sandalen. | audio