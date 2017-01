Kein NPD-Verbot: Partei zu unbedeutend

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Global Britain: Theresa May kündigt harten Brexit an

WDR 2 | 17.01.2017 | Länge: 03:05 Min.

Global-Britain - das ist der Kurs von Premierministerin Theresa May. In ihrer Rede kündigte sie einen harten Brexit an, die Briten würden unter anderem den europäischen Binnenmarkt verlassen. Ihr 12-Punkte Programm zum Brexit will sie bereits in den nächsten zwei Jahren abwickeln - mit Blick weit über die Grenzen Europas hinaus, so ARD-Korrespondent Thomas Spickhofen auf WDR 2 live aus London. | audio