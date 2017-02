Kabinett beschließt mehr Schutz für Polizisten

Audio starten, abbrechen mit Escape

WDR 2 | 08.02.2017 | Länge: 04:10 Min.

Nach der Knöllchen-Panne auf der A3 gibt es weiterhin keine rechtliche Klarheit für 400.000 zu Unrecht geblitzte Autofahrer. Arndt Kempgens, Fachanwalt für Verkehrsrecht in Gelsenkirchen, hat den Betroffenen auf WDR 2 geraten, sich erstmal an die Stadt Köln zu wenden und das Bußgeld zurückzufordern, bevor sie an eine Klage denken. Dabei sollten sie aber auch Fristen setzen, um die Behörde unter Druck zu setzen. | audio