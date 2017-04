Interview mit Simon Rolfes zu Bayer Leverkusen: "Der Kader an sich ist gut"

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: "Scheidungsverhandlungen" auf dem EU-Brexit-Sondergipfel

WDR 2 | 29.04.2017 | Länge: 02:58 Min.

Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich in Brüssel zum Brexit-Gipfel. Wie bei Scheidungsverhandlungen geht es darum, wer das Tafelsilber aus London bekommt, berichtet WDR 2 Korrespondent Ralph Sina. Auch die Rechte der EU-Ausländer in Großbritannien und der Briten in der EU sollen geklärt werden. | audio