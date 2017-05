Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Hebamme: "Geburten sind für Krankenhäuser nicht lukrativ"

WDR 2 | 05.05.2017 | Länge: 03:16 Min.

Christine Niersmann, selbständige Hebamme in Kerken am Niederrhein, hat kurz vor Ostern mit einem Posting im Internet viele Gesundheitspolitiker aufgeschreckt. Auf WDR 2 erklärte sie, warum immer mehr Krankenhäuser ihre Geburtsabteilungen schließen und was für mehr Hausgeburten spricht. | audio