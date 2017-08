Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Anwohnerin: "Für uns kommen die Proteste gegen den Braunkohletagebau zu spät"

WDR 2 | 24.08.2017 | Länge: 03:58 Min.

Gabi Clever wohnt schon ihr ganzes Leben in Erkelenz-Kuckum. In den nächsten Jahren muss ihr Haus dem Braunkohletagebau weichen. Auf WDR 2 erklärte sie, warum die derzeitigen Proteste der Braunkohlegegner grundsätzlich in ihrem Sinn sind, für sie selbst aber zu spät kommen. | audio