Audio: Nach Trumps Amtseinführung: Amerika bleibt gespalten

WDR 2 | 21.01.2017 | Länge: 03:08 Min.

Amerika first: Einen neuen Donald Trump wird es nach dem Wahlkampf nicht geben, seine Rede war eine Kampfansage an diejenigen, die nicht an Amerikas Seite stehen, so ARD-Korrespondent Jan Bösche aus Washington. Seine Anhänger jubelten, politische Beobachter blieben kritisch, seine Rede sei offensichtlich nicht an alle Amerikaner gerichtet gewesen. | audio