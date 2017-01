Gründung der "Metropolregion Rheinland": Gemeinsame Interessen vertreten

24 rheinische Städte und Kreise wollen sich zur "Metropolregion Rheinland" zusammenschließen. So will die Region auf sich aufmerksam machen. Auch sollen so gemeinsame Interessen besser vetreten werden können, erklärt Hans Wilhelm Reiners, Oberbürgermeister von Mönchengladbach, auf WDR 2.

