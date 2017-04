Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Vor dem Parteitag in Köln: AfD-Parteispitze haltlos zerstritten

WDR 2 | 21.04.2017 | Länge: 02:19 Min.

Vor dem Parteitag in Köln zeigt sich die AfD-Parteispitze zerstritten. Frauke Petry hatte angekündigt, nicht für eine alleinige Spitzenkandidatur oder im Team zur Verfügung zu stehen. Die Parteichefin gab als Begründung an, dass der künftige Kurs der AfD geklärt werden müsse. Den Parteivorsitz will sie aber behalten. | audio