Audio: David Bowie nach seinem Tod mit fünf Grammys ausgezeichnet

WDR 2 | 13.02.2017 | Länge: 03:24 Min.

Der wichtigste Musikpreis der Welt ist in der Nacht zu Montag in Los Angeles verliehen worden: Adele hat fünf Grammys abgeräumt und David Bowie ist nach seinem Tod auch mit fünf Trophäen bedacht worden. Bowie hat in den USA keine so große Rolle gespielt, sagt WDR 2 Musikredakteur Detlev Steinmetz. Er hätte ihm aber zu Lebzeiten mehr Grammys gegönnt als die zwei, die der Musiker gewonnen hat. | audio