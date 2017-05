G8 am Don Bosco-Gymnasium in Essen: "Nicht zwingend in den Nachm

WDR 2 | 11.05.2017 | 03:12 Min.

Turbo-Abi klappt gut bei uns: Das Don Bosco-Gymnasium in Essen führte eine andere Stundentaktung ein und gab in Klasse fünf noch eine Stunde obendrauf: "Wir müssen nicht mehr zwingend in den Nachmittag", sagt Schulleiter Lothar Hesse. Darüber sind viele Schüler froh, hätten sich aber trotzdem eine längere Schulzeit vorstellen können - denn mit 18 habe man mehr Optionen.

Audio Download .